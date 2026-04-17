Хегсет цитира Библията, оказа се "Криминале" на Тарантино

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет, християнски националист, който се позовава на Библията и Исус Христос в няколко от своите ентусиазирани обръщения, цитира фалшив библейски стих от "Криминале" на Тарантино по време на молитвена служба в Пентагона, цитира Днес.бг.

Хегсет произнесе реплика на Самюъл Л. Джаксън, който произнесе въпросния "стих" във филма от 1994 г.

Той каза че това е молитва, рецитирана от Санди 1 - един от екипите за търсене и спасяване на американските военновъздушни сили, участвали в спасяването на летец от американските военновъздушни сили, който е беше в капан зад вражеските линии в Иран по-рано този месец.

"Пътят на сваления летец е обсаден от всички страни от неравенствата на егоистите и тиранията на злия човек", рецитирал Хегсет. "Благословен е онзи, който в името на другарството и дълга води изгубените през долината на мрака, защото той е истински пазител на брат си и намиращ изгубени деца. И ще те поразя с голямо отмъщение и яростен гняв онези, които се опитват да заловят и унищожат брат ми, и ще знаеш, че позивният ми е Санди 1, когато ти отмъстя. Амин."

За сравнение, ето емблематичния монолог от "Криминале", в който героят на Джаксън, Джулс Уинфийлд, рецитира измисления библейски цитат от Езекиил 25:17, преди да застреля герой:

"Пътят на праведния е обсаден от всички страни от неравенствата на егоистите и тиранията на злите хора. Благословен е онзи, който в името на милосърдието и добрата воля води слабите през долината на мрака, защото той е истински пазител на брат си и намиращ изгубени деца. И ще поразя върху теб с голямо отмъщение и яростен гняв онези, които се опитват да отровят и унищожат братята ми. И ще познаеш, че името ми е Господ, когато ти отмъстя".

Pete Hegseth is doing to Christianity what Al-Qaeda did to Islam. pic.twitter.com/HJ0uT7KuyD — Christopher Hale (@ChristopherHale) April 15, 2026

