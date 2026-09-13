Хегсет цитира Библията, оказа се "Криминале" на Тарантино
Самюел Джаксън каза култовия за времето си цитат, който е измислица
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Самюел Джаксън каза култовия за времето си цитат, който е измислица
За "Убий Бил" музата на емблематичния режисьор трябвало да овладее три стила кунг-фу и изкуството на боя с мечове
Различно е само във филмите на Тарантино
Обещал да не й дава пари и го направил
Българката, родена в Хелзинки и играла в Холивуд, се завърна у нас заради тв сериал
Те са солта на земята, каза шефът на кино фестивала Тиери Фремо за основните теми във филмите на 72-то издание
Действието в премиерния филм на Куентин Тарантино "Омразната осморка" тръгва от дилижанс през заснежения Уайоминг няколко години след Гражданската вой...
Лос Анджелис. Куентин Тарантино чукна 50 и е в по-добра форма отвсякога. Юбилярят, който направи истинска революция в киното, грабна "Оскар"-а за сцен...