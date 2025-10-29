Голяма новина за пенсиите в евро. Увеличението

Надзорният съвет на Националният осигурителен институт се събира днес, за да разгледа проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за следващата година.

Представителите на държавата, бизнесът си синдикатите ще се произнесат по предложенията осигуровката за Фонд "Пенсии" да се увеличи с 2 процентни пункта от първи януари, максималният осигурителен доход да нарасне с 470 лева и да е 4600 лева, а минималният, включително за самоосигуряващите се лица, да е минималната заплата предложена като 605 евро, пише финансовият портал pariteni.bg.

План сметката на общественото осигуряване за 2026 година е първата разработена в евро. Левовите плащания и приходи са превалутирани по официалния курс на БНБ.

Плановете на държавата са с приходната част на бюджета на ДОО да се съберат над 1 милиард и 200 милиона евро повече отколкото през тази година, като е отчетен ефекта, от по високите осигуровки за пенсии и по високият максимален и минимален осигурителен доход, така ще се финансира осъвременяването на пенсиите от първи юли догодина. То ще е по швейцарското правило и ще е между 7 и 8 процента, колко точно ще реши на по-късен етап Надзорният съвет на НОИ, след като станат налични данните за инфлацията и за ръста на осигурителния доход през тази година.

Минималната пенсия за стаж и възраст от първи юли ще е почти 347 евро при малко над 322 евро до края на юни.

Догодина не се предвижда ръст на тавана на пенсиите, който е 3400 лева.

