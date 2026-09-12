Преживял война и цял век история: На 103 години бай Иван още води хорото
Един от най-възрастните жители на морската столица впечатлява всички с бистрия си ум
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Един от най-възрастните жители на морската столица впечатлява всички с бистрия си ум
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