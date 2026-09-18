Стана ясно кога Урсула ще посети Сърбия

Председателят на Европейската комисия ще посети от 30 септември до 2 октомври Тирана, Прищина, Подгорица и Скопие, съобщи днес говорител на Европейската комисия. Заради предстоящите избори в Босна и Херцеговина и в Сърбия Урсула фон дер Лайен възнамерява да посети тези държави от Западните Балкани на по-късна дата, уточни той.

По думите на говорителя председателят на ЕК ще разговаря с държавни и правителствени ръководители в посетените държави по въпросите на присъединяването на техните страни към ЕС и европйските инвестиции. Това е шестата поред годишна обиколка на Фон дер Лайен в страните от Западните Балкани, отбеляза говорителят. Той допълни, че според комисията ЕС няма да бъде завършен, докато не се присъединят всички страни от региона, пише БТА.

По-рано този месец ЕК изрази несъгласие с проявите, съпътствали погребението на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич в Сърбия. Според комисията тези събития са дали повод за възхвала на Младич.