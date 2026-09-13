Проф. Рачев с предупреждение за опасност
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
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"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
Това е второ фатално нападение от застрашения вид хищна котка
Засега властите не са предупредили за цунами
Силно земетресение - 8,1 по скалата на Рихтер, удари югозападния бряг на Индонезия, информира Independent, като се позовава на данни на американската...
Суматра. След като вулканът Синабунг на остров Суматра в Индонезия се активизира отново, властите разтегнаха границите на опасната зона в западната ча...
Джакарта. Хиляди бяха евкауирани след като избухна вулкан на индонезийския остров Суматра и няколко села бяха погребани под скали и пепел, предаде Асо...