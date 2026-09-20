Разкриха мащабен трафик на екзотични животни
Малките примати са открити на хиляди километри от естественото им местообитание, а експерти предупреждават за многомилионен нелегален пазар
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Малките примати са открити на хиляди километри от естественото им местообитание, а експерти предупреждават за многомилионен нелегален пазар
:естните жители отдавна знаят за нея и я наричат Ликвели
Реймънд Дарт - откривателят на "Умната маймуна"