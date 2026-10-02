Наталия Симеонова призна нещо немислимо за Денис Ризов

Сагата между Наталия Симеонова и Денис Ризов определено може да бъде екранизирана и вкарана в жанра „драматични филми“. И как иначе, след като става дума за една наистина силна, гореща и вечна любов, но за жалост едностранна.

Знаем, че Наталия Симеонова откри сродната си душа в лицето на бизнесмена и рокаджия от „Ахат“ и му се отдаде изцяло. Той обаче не изпитваше същото към нея. Затова преди години не само й изневеряваше, но и я заряза заради друга жена. Нещо, което едва не довърши физически Наталия, но така й срина психически, че тя с години ходеше на психотерапевт.

Излишно е да казваме, че за цялото това време Ризов ги смени дузина, докато Наталия продължава да си кукува сама и не може да погледне друг мъж. Това се отрази на визията й, на здравето й, на всичко... въпреки че с Денис запазиха добрите си отношения. То има си хас и да се дърпа от обичта й ...

Преди часове, в ефира на „Преди обед“, Наталия взе, че призна – Денис й се бил извинил. И тя му простила. И не само му простила, но написала и песен „Прошка“, която бе изпълнена от една от участничките в „Гласът на България“.

„Ама то така много лесно, бе! Значи какво – правиш някого на нищо, пращаш го на психиатър, а после идваш и му казваш: „Извинявай, аз без да искам!... Това е гавра!, коментираха възмутени хора в мрежата.