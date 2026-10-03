Жълт код за студ! Слани удрят 9 области

Днес времето ще покаже двете лица на есента-почти зимно утро със слани и приятен слънчев следобед с температури до 23 градуса.

Заради очакваните ниски сутрешни температури и условията за слани е обявен жълт код за 9 области в Западна България.

Минималните температури ще паднат до 1–3 градуса на места в котловините и високите полета. В София термометрите ще показват около 2 градуса. Значително по-меко ще бъде на югоизток, където минималните стойности ще достигат 11–13 градуса.

След студеното утро идват 23 градуса

През деня в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността се очакват над югоизточните райони, а на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд.

Ще духа умерен изток-североизточен вятър, който в Източна България ще се усилва.

След студеното начало температурите бързо ще се повишат. Максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса, а в София – около 19.

Силен вятър в планините

В планините също ще бъде предимно слънчево. Повече облаци ще има над масивите в югоизточната половина от страната, като в Странджа са възможни краткотрайни валежи.

Ще духа силен вятър от изток-североизток.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра – едва около 5 градуса.

До 4 бала вълнение по морето

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но по южното крайбрежие облачността временно ще бъде по-значителна. Главно преди обяд там се очакват и краткотрайни валежи.

Максималните температури край морето ще бъдат между 18 и 20 градуса, а морската вода остава сравнително топла – 20–21 градуса. Вълнението ще достига 3–4 бала.

Слани и на Балканите

Предимно слънчево ще бъде и в по-голямата част от Балканския полуостров. В сутрешните часове в някои котловини също ще има условия за слана.

Повече облаци и слаби валежи се очакват в крайните южни части на Гърция.

От запад-югозапад постепенно ще нахлува по-топъл въздух. Очакваните дневни температури са 19 градуса в София, 20 в Истанбул, 21 в Атина и Букурещ, 24 в Солун и 25 градуса в Белград и Скопие.