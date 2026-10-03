Продават земята на „Властелинът на пръстените“

Земята, на територията на която бяха снимките на филма "Властелинът на пръстените: Двете кули", беше обявена за продажба в региона Отаго, Нова Зеландия.

Цената на парцела е 3,5 милиона новозеландски долара (около 1,97 милиона щатски долара).

Това предава RNZ, което е радиото на Нова Зеландия.

По време на снимките на това място беше народът на ездачите на Рохан.

Площта на земята е около 900 хектара и се намира между живописната долина Ида, която се счита за местна забележителност, и региона Маниотото, който през втората половина на XIX век е бил един от центровете на голяма златна треска в Отаго.

Наблизо се намира историческият изкуствен резервоар Пулбърн, построен през 30-те години на XX век по време на Голямата депресия като проект за борба с безработицата.

Фрагмент от стар път минава през територията на земята за продажба, по която миньорите стигат до златните мини в Отаго през 60-те години на XIX век.

Брокерите отбелязват, че този парцел има голям потенциал и е подходящ например за създаване на нови туристически съоръжения.

Миналата година остров Корал Кей, разположен в района на бариерния риф Белиз в Карибско море и нает от режисьора на "Кръстникът" Франсис Копола, беше продаден за 1,8 милиона долара.