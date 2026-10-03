Путин с извънреден жест към Рамзан Кадиров

Руският президент Путин циментира властта на лидера на чеченците Рамзан Кадиров с най-пазените военни символи.

Кремълският елит за пореден път бе изненадан с най-висшето отличие на руския спецназ, което Кадиров получава - легендарна баретата, която руските войници печелят с кръв.

Путин удостои Кадиров със златни парадни пагони и легендарната „бордо барета“, съобщи информационна агенция ТАСС.

„Бордо баретата“ се счита за най-висшия знак за отличие на руските специални части.

По закон правото за носенето ѝ се придобива единствено след преминаването на брутални физически и тактически изпитания на границата на човешките възможности.

Директорът на Националната гвардия Виктор Золотов връчи на Кадиров военните подаръци от името на Путин.

Жестът на Кремъл да я връчи извънредно на Кадиров е ясен знак за огромното политическо доверие, което чеченският лидер договаря с Москва, особено в контекста на сигурността и военните действия.

Паралелно с баретата, Кадиров, който има официално звание генерал-полковник, получи и парадни златни пагони.

Според политически анализатори този акт цели да демонстрира пред руската общественост и елита, че Чечения остава ключов и непоклатим стълб на властта на Путин.