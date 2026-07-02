Тръгна огромен залог за падане на Путин от власт

Залогът, за който първо съобщи NBC News , е направен от анонимен акаунт в Polymarket с потребителско име ZnotluvuiSamez и снимка, показваща украинското знаме, предаде Форбс

Потребителят е направил множество залози, включващи Русия и Украйна, но най-големият му досега е договор с отговор „Да“ на стойност 409 000 долара на въпроса „Путин ще бъде ли отстранен от поста президент на Русия до 31 декември 2026 г.?“ – 50 000 долара от които са закупени рано в четвъртък сутринта.

Залогът на потребителя е силно против пазара, тъй като букмейкърите смятат, че има само 12% шанс Путин да загуби руския президентски пост, въпреки че не е кандидат за преизбиране до 2030 г.

Според NBC News, мистериозният залагащ може да спечели до 2,5 милиона долара, ако залогът се реши в негова полза.

Вторият по големина залог на потребителя е от 61 000 долара, че Украйна ще си върне Крим до края на годината, резултат, който пазарът смята за само 12% шанс да се случи.

Изглежда, че тайният залагащ се е присъединил към Polymarket през април тази година, а акаунтът му е свързан с X акаунт без публикации.

Какво знаем за предложението на CFTC за забрана на определени залози?

Миналия месец Комисията за търговия със стокови фючърси пусна за обществено обсъждане набор от предложения за правила за регулиране на онлайн пазарите за прогнози. Предложението има за цел да забрани залозите, считани за неотговарящи на обществения интерес или склонни към манипулация чрез вътрешна информация. Очаква се това да засегне залозите, свързани с войни, терористични атаки и убийства. Предложенията все още не са приети и не е ясно дали залогът на Путин ще попадне под тази забрана в обществения интерес.

През април войник от специалните сили на САЩ, участвал в акция за залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро, беше обвинен в използване на класифицирана информация, за да спечели над 400 000 долара на Polymarket. Министерството на правосъдието заяви, че войникът е обвинен в незаконно използване на поверителна правителствена информация за лична облага. Войникът е направил 13 залога на пазари, свързани с Мадуро и Венецуела, в края на декември миналата година, само дни преди акцията, и в резултат на това е спечелил приблизително 409 881 долара. При отделен инцидент в края на април Kalshi обяви, че е спряла акаунтите на трима политически кандидати, които са залагали на резултата от собствените си предизборни надпревари.

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