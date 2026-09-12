Рамзан Кадиров се появи! Няма болест, има люти чушки
Слуховете, че е болен се оказаха силно преувеличени
Следете всички новини, анализи и коментари за Чечения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Слуховете, че е болен се оказаха силно преувеличени
Президентът на Украйнанаправи паралел между Венецуела и Русия
Лидерът на Чечения едва не се удави, какво е състоянието му?
Инцидентът е бил причинен от взрив на цистерна с газ
След спекулациите за здравословното му състояние
Няма официално потвърждение
Какво направи с министър
Кадиров призова мюсюлманите "да застанат на една страна с братята си"
От 24 февруари във войната в Украйна са участвали и повече от 10 000 бойци от Чечения
Президентът на Чечения обяви в профила си в социалната мрежа "Инстаграм", че се е снимал в екшън със заглавието "Който не е разбрал, ще разбере". "Гле...
В Анкара е бил убит почетният консул на Чечения Медет Юнлю, съобщиха турските телевизии НТВ и СиЕнЕн-Тюрк. Юнлю, който е бил прострелян няколко пъти,...