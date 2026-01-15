Рамзан Кадиров се появи! Няма болест, има люти чушки

Лидерът на Чечения, Рамзан Кадиров, увери в пряко включване в социалните мрежи чрез страницата на своя помощник, че няма здравословни проблеми с бъбреците или стомаха, съобщават руски медии.

"Кълна се в Аллах, нямам проблеми с бъбреците, далака или стомаха. Единственото нещо, което не мога да понасям, е лют пипер, но иначе съм напълно здрав. И имам сили. Какво искате от нас?", заяви Кадиров.

По-рано украински източници съобщаваха, че главата на Чеченската република има сериозни здравословни проблеми.

Сред тях били и бъбречна недостатъчност, а състоянието му било оценено като критично, съобщава Bulgaria ON AIR.

