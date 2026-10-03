Имотният пазар стигна тавана? Цените летят, купувачите се отдръпват

Жилищният пазар в България навлиза в момент, в който високата цена вече не е единственият проблем, предава Bulgaria ON AIR. Променя се цялата сметка около собствеността – колко струва да купиш жилище, колко ще плащаш, за да го притежаваш, и дали имотът ще продължи да бъде възприеман като една от най-сигурните инвестиции.

Последните данни очертават интересна картина – цените на жилищата растат с над 15% на годишна база, но броят на сделките намалява.

Това може да бъде сигнал, че ножицата между очакванията на продавачите и възможностите на купувачите започва да се разтваря.

Цените нагоре, сделките надолу

Продавачите продължават да държат на високите офертни цени, но все по-малко купувачи изглеждат готови да ги приемат.

Евтиното ипотечно кредитиране остава един от основните двигатели на пазара. Дори там обаче вече се наблюдават признаци, че досегашното темпо трудно може да продължи безкрайно.

И тук се появява големият въпрос – колко още могат да поскъпват жилищата, ако доходите на домакинствата не успяват да следват същото темпо?

Нов удар за собствениците – данъците

Към цената на самото жилище се прибавя и още една неизвестна – бъдещата данъчна тежест.

Обсъжда се сериозно повишаване на данъчните оценки на имотите. Ако подобна промяна бъде приета, тя би могла да означава и по-високи местни данъци и такси за част от собствениците.

Паралелно с това се подготвят промени при облагането на сделки с ново строителство и ограничаване на възможностите определени продажби да се извършват без начисляване на ДДС.

Така сметката вече не приключва с въпроса „Колко струва апартаментът?“, а продължава с друг: „Колко ще ми струва да го притежавам?“

Имотът вече не е автоматично печеливша инвестиция

Картината става още по-сложна за хората, които купуват жилища с инвестиционна цел.

Ако цената на придобиване продължи да расте по-бързо от наемите, доходността от отдаването на жилище намалява. Ако едновременно с това се увеличат данъците и разходите за поддръжка, традиционната представа, че „с имот не можеш да загубиш“, започва да се сблъсква с нова реалност.

Това не означава непременно спад на цените. Но може да означава по-бавен пазар, по-дълго време за продажба и много по-внимателни купувачи.

Какво ще донесе 2027 г.

Когато цените продължават нагоре, а сделките намаляват, купувачът и продавачът постепенно започват да живеят в две различни представи за стойността на едно и също жилище.

Към това се добавят евентуално по-високи данъци, по-слаба доходност от наем и възможното постепенно изчерпване на ефекта от евтиното кредитиране.

Затова 2027 г. може да се превърне в тест за българския имотен пазар – не просто дали ще бъде поставен поредният ценови рекорд, а докъде купувачите реално могат и са готови да плащат.