Италиански шедьоври превземат София

Над 200 произведения на 40 италиански автори от колекцията на Георги и Ваня Зъбчеви и техните партньори колекционери Луиджи Мартини и дъщеря му Моннализа Мартини ще бъдат показани в изложбата „Италианско изкуство под тиклите ХХ – ХХI век. Колекция „Зъбчеви“. Тя ще бъде открита днес в галерията на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6, съобщават домакините.

Изложбата разкрива една от най-богатите частни колекции на италианско изкуство, създадена благодарение на дългогодишното приятелство между родения в Равена Луиджи Мартини и Георги Зъбчев от Ковачевица. Според организаторите проектът е пример за културен обмен, осъществяван не само чрез институции, но и чрез лични контакти и обща колекционерска страст.

Експозицията е разделена в три тематични пространства със специално проектиран за събитието изложбен дизайн. В първата зала посетителите ще видят произведения на автори като Джорджо де Кирико, Ренато Гутузо, Ренцо Веспиняни, Асен Пейков и Борис Георгиев.

Втората зала е посветена на фигуративното изкуство и включва творби на Марио Сирони, Лучо Фонтана, Джакомо Манцу, Зоран Музич и други представители на фигуративната живопис от 40-те години на ХХ век до началото на XXI век.

Третата зала представя абстрактното изкуство чрез произведения на Енрико Акатино, Васко Бендини, Джо Помодоро, Емилио Сканавино, Гуидо Страца и Емилио Ведова. Селекцията проследява развитието на абстрактните тенденции в Италия – от сюрреалистичните влияния през 30-те години до следвоенния информел и по-свободните художествени форми.

Куратори на изложбата са чл.-кор. Аксиния Джурова и Луиджи Мартини. Двамата са и автори на тритомно издание, посветено на колекция „Зъбчеви“, публикувано между 2023 и 2026 г, информират от СБХ.

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