Мистър Бийн, Minecraft и Пес Патрул превзеха Бургас!

Любимият летен Фестивал на пясъчните скулптури в Бургас отново отвори врати и тази година обещава истинско приключение за малки и големи. Темата на изданието за 2026 г. е „Пясъчни герои от екрана“, а сред впечатляващите фигури вече могат да се видят Мистър Бийн, героите от Пес Патрул, както и персонажи от световните хитове Minecraft и Roblox.

С много талант, въображение и хиляди тонове пясък 13 скулптори превърнаха пространството в приказен свят, изпълнен с емблематични герои от киното, телевизията, анимацията и видеоигрите.

Сред авторите са утвърдени имена като Филип Филипов, Георги Златев, Владимир Веселинов, Радко Вълчев, Антонио Стефанов, Евтим Войнов, Дамян Бумбалов, Калина Стойкова, Игор Христов и Добрин Вътев.

Към тях се присъединяват и младите творци Христина Илиева, Явор Трайков и Георг Петров, които също оставят своя отпечатък в пясъчния град.

Фестивалът започна в началото на юли и ще посреща посетители до края на септември, като и тази година се очаква да бъде една от най-посещаваните летни атракции по Южното Черноморие.

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