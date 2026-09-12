Мистър Бийн, Minecraft и Пес Патрул превзеха Бургас!
Тазгодишното издание на Фестивала на пясъчните скулптури събира герои от филми, анимации и видеоигри
Следете всички новини, анализи и коментари за Minecraft. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тазгодишното издание на Фестивала на пясъчните скулптури събира герои от филми, анимации и видеоигри
Абонатите на Xplore TV вече могат да се потопят в един от най-очакваните филми на годината – Minecraft
Minecraft помага за възстановяването на Ле-Ке след наводнението в Хаити