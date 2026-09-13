Мистър Бийн, Minecraft и Пес Патрул превзеха Бургас!
Тазгодишното издание на Фестивала на пясъчните скулптури събира герои от филми, анимации и видеоигри
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Тазгодишното издание на Фестивала на пясъчните скулптури събира герои от филми, анимации и видеоигри
Първите посетители ще го разгледат безплатно
Творци от САЩ, Русия, Чехия и Холандия ще оформят фигурите около Христос
Малчугани ще майсторят приказни герои от пясък в Бургас. Инициативата е на община Бургас, която е осигурила място за детската работилница до Пясъчния...
Диви зверове в гигантски размери ще се появят в Бургас това лято. Лъвове, тигри, зебри и антилопи ще оживеят под ръцете на вещите ваятели. "На сафари...
Скулптори от цял свят сътвориха приказка от пясък в Бургас Бургас. Виждали ли сте триметрова Снежанка, заобиколена от нейните двуметрови седем джудже...
София. За втори пореден път в София ще бъде открит „Фестивал на пясъчната скулптура " в Южния парк. Откриването е в понеделник, а фигурите ще останат...
София. Освен в Бургас, с фестивал на пясъчните фигури може да се похвалим и ние в София. Той се казва Артфория и се провежда в Южния парк за втора пор...
Кирил и Методий засенчиха Лейди Гага