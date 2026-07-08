На лидерската вечеря в Анкара! Една съдийка оправи настроението на Тръмп

ФАТМЕ МУСТАФОВА, специален пратеник на "Стандарт" на срещата на върха на НАТО в Турция

Колкото и да е твърд Тръмп в политика си към ЕС, европейските лидери непрекъснато се опитват да прилагат всякакви усилия, за да укротят гнева му.

Пристигайки на вечерята в Анкара, те излизаха от автомобили си, стискаха здраво ръцете на съпругите си, крачейки нервно към входа на президентския дворец, където Ердоган и съпругата му ги посрещаха под звуците на легендарния Мехтер, най-стария военен оркестър в света.

Повечето от тях учтиво се усмихваха, но личеше притеснението им от срещата с Тръмп. Едни от малкото, които се държаха много естествено, бяха премиера на Гърция Мицотакис и българският министър-председател Радев. Облечена в бяла рокля, както и повечето дами на приема, Десислава Радева вървеше усмихната, а после демонстрира близост със съпругата на Ердоган.

Предпоследен на приема дойде Макрон, директно от Сирия. Държейки под ръка Брижит, френският президент беше скрил лицето си с очилата, тип Топ Гън, но когато се опита да целуне ръка на Емине Ердоган, тя елегантно се отдръпна.

Тръмп, разбира се, пристигна последен, поздрави оркестъра, побъбри си свойски с домакините, но личеше, че не бърза да влиза на вечерята.

Само няколко часа по-рано той даде изявления за пресата в ужасно настроение, упреците към Европа, че го е разочаровала, че не му е помогнала във войната с Иран се сипеха един след друг, тонът към Гренландия беше ултимативен и само ласкавите думи за турския президент създаваха позитивен тон.

Единствената изненада в думите му беше променената позиция към италианския премиер Мелони. След меметата, които пусна преди да долети в Анкара, той я определи като добър човек, който го е разочаровал с позицията за Иран. После се оказа, че роля за обрата е имала приятелска Белгия.

Тази сутрин стана ясно, че една дама е променила настроението на Тръмп на вечерята и е разведрила нажежената обстановка.

Съпругата на канцлера Мерц – Шарлоте, винаги се е ползвала с уважението на Тръмп. Въпреки позицията на съпруга си, тя продължава да работи на пълен работен ден като магистрат, ръководейки съда в Арнсберг. Избягва да парадира с известността на съпруга си, води сравнително нормален, скромен живот, което се приема изключително позитивно в Германия.

Тръмп традиционно цени силните, независими и харизматични жени, затова и на вечерята в Анкара двамата дълго са обсъждали като лични теми, така и политически, пише Блумбърг.

Според дипломатически източници, нейното присъствие е внесло по-сърдечен тон, който липсва в сухото бюрократично общуване на повечето лидери.

Мерц също се е възползвал от ситуацията, за да подобри контактите с американския президент след скорошните разногласия относно разходите на Германия за отбрана и позицията по отношение на Иран.

Малко по-късно Тръмп дори поговорил с италианския премиер Джорджа Мелони, въпреки разногласията, възникнали след срещата на върха на Г7 във Франция.

За съюзниците в НАТО тази вечеря имаше своето политическо значение, защото европейските лидери успяха да намалят напрежението и да запазят работен формат на комуникация с американския президент, пише Блумбърг.

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