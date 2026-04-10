Децата на Никол Станкулова плачат. Какво се случи

Никол Станкулова разказа за случка от Банско, която силно я е впечатлила. "Бяхме с децата и видяхме едно кученце с много малка раничка. Те, разбира се, са малки и седнаха да плачат до него, защото нямат какво друго да направят", споделя тя.

Това тя сподели по време на емоционален разговор с малък репортер, в който разкри как възпитава децата си да бъдат добри както към хората, така и към животните.

"Защо е важно да бъдем добри с животните?", попита я детето, а отговорът ѝ беше повече от откровен: "Те са същите като нас. Просто не могат да говорят. Имам дечица като теб и ги уча от първи ден, че трябва да сме добри с всички. И към животните, и към хората."

На въпроса "От кой зависи да бъдем добри хора?" Станкулова подчерта ролята на родителите. "Според мен това е нещо, което трябва майките да възпитават в децата още от ден едно", каза тя и даде прост, но силен пример: "Аз на децата казвам: "Не настъпвай мравката, защото майка ѝ я чака вкъщи. Ще плаче, ако тя не се прибере." Така лека-полека възпитаваш доброта."

Тя разказа и за случка от Банско, която силно я е впечатлила. "Бяхме с децата и видяхме едно кученце с много малка раничка. Те, разбира се, са малки и седнаха да плачат до него, защото нямат какво друго да направят", споделя тя.

Вместо да остане само със съчувствието, Станкулова предприела действия. "Аз обаче се обадих на организацията, която отговаря за бездомните кучета в Банско. Веднага дойдоха, прегледаха кучето, взеха мерки", обясни тя.

И допълни: "Така хем съм дала пример на моите деца какво трябва да правят, хем сме помогнали на кучето."

