Сериозен гаф в ефир. Водещата изненада зрителите

Неочакван проблем сполетя екипа на Нова нюз във вторник сутрин. Предаването "Твоят ден" трябваше традиционно да започне в 09:00 часа, но вместо това на екран се въртяха стари записи.

Водещата Лора Инджова се включи с над 30 минути закъснение на живо и обясни какво се случва:

"Добро утро, "Твоят ден" започва точно с 33 минути закъснение. Извиняваме се, за което, възникна технически проблем тази сутрин. По неговото отстраняване, разбира се, се работи. Колегите правят всичко възможно. Различно е началото, слава Богу успяхме да изгреем в ефир и да бъдем отново заедно, макар и с това закъснение."

След като коректно чаровната водеща разкри на какво се дължи късният старт на сутрешния й блок, тя анонсира актуалните теми от деня, които ще бъдат коментирани.

