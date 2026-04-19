Андреев блесна при дебюта си, Лех удари Погон и излезе начело

Българският вратар Пламен Андреев направи силен дебют за Лех Познан, който победи като гост Погон Шчечин с 1:2 в 29-ия кръг на Екстракласа. Успехът изкачи „синьо-белите“ на първо място с 49 точки, с три повече от Гурник Забже. Андреев започна като титуляр в последния момент и се превърна в ключова фигура. Намесите му помогнаха на тима да задържи преднината до края.

22-годишният вратар застана под рамката, след като титулярът Бартош Мрозек отпадна заради контузия. Старши треньорът Нилс Фредериксен обясни, че не иска да рискува здравето му. Андреев, собственост на Фейенорд Ротердам, получи шанс и го използва максимално.

Българинът се отличи с няколко ключови спасявания, включително при свободен удар в добавеното време. Той показа добра преценка при излизанията и увереност при играта с крака, като на няколко пъти даде начало на бързи атаки.

Лех поведе в 35-ата минута чрез Антони Кожубал след натиск през първата част. В края на полувремето домакините създадоха напрежение, но не стигнаха до гол.

След почивката гостите пропуснаха шанс да увеличат аванса си, но в 62-ата минута Луис Палма реализира за 0:2 след контраатака. Погон върна интригата десет минути преди края чрез Пол Мукайру за 1:2.

В заключителните минути домакините натиснаха, а Андреев дори получи мускулен проблем, но остана на терена. Лех удържа натиска и записа ценна победа.

С успеха Лех събра 49 точки и поведе пред Гурник Забже с 46. Гурник остана в преследването след победа над Корона Келце с 1:0.

