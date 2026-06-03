Нашите шахматни принцеси мачкат наред

Невероятен повод за гордост и национална радост ни донесоха българските шахматистки на Европейското индивидуално първенство в Батуми, Грузия! В решителния девети кръг на шампионата нашите момичета буквално разгромиха конкуренцията на дъската, записвайки фантастичния баланс от пет победи, едно реми и само една единствена загуба. С този мощен щурм две от най-големите ни звезди се изстреляха в топ 15 на Стария континент само два кръга преди края на първенството, оставяйки ни в реална битка за златните медали.

Нургюл Салимова е само на половин крачка от европейския връх

Истински фурор прави международният гросмайстор

. Бившата финалистка за Световната купа демонстрира феноменална класа и в деветия кръг надделя по безапелационен начин с черните фигури над коварната словенка Лаура Унук. Натискът на нашето момиче беше толкова съкрушителен, че Унук бе принудена да се предаде на 50-ия ход – само един ход преди неизбежния и красив мат.

С този изключителен успех Салимова събра актив от 7 точки, с които заслужено дели местата от трето до седмо в подреждането. По допълнителни показатели българката заема шестата позиция във временното класиране и се намира на едва половин точка от лидерското място, което ни дава огромни надежди за европейската титла.

Надя Тончева гази наред и атакува челото

Радостните новини не спират дотук. Другото голямо острие на родния шахмат – Надя Тончева, също показа лъвски дух и характер. Играейки с черните фигури, тя постигна изключително ценна и зряла победа над силната украинка Людмила Иваницка. С този триумф Тончева събра 6 точки и се изкачи на престижното 14-о място в класирането, дишайки в гърба на лидерите. Всички останали момичета от родната делегация също заслужават бурни аплодисменти за себераздаването и невероятния дух, с който прославят България.

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