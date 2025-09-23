София отбелязва 40 години на скандалния роман „Разказът на прислужницата“

На 24 септември от 20:30 ч. в центъра на София ще се проведе зрелищен визуален спектакъл под формата на 3D мапинг шоу, което ще отбележи 40-годишнината от издаването на

култовия роман „Разказът на прислужницата“ на Маргарет Атууд.

Празничната прожекция ще се излъчи върху фасадата на сградата на ул. „Княз Александър I“ №4, като достъпът за всички зрители ще бъде свободен. Организатор на събитието е издателство Orange Books, което през 2017 г. издава за пръв път книгата у нас.

Петминутно видео, което предупреждава

Специално създаденото 5-минутно видео ще пренесе посетителите в света на романа, където тоталитарният режим на измислената държава Галаад отнема свободите на хората, а жените са сведени до създания, лишени от личност и право на избор. Чрез силата на визуалното изкуство прожекцията ще насочи вниманието към актуални и днес теми – свободата на словото, равенството между половете и опасността от загуба на човешки и обществени права.

България в световния юбилей

Събитието е част от глобалните чествания по повод юбилея на романа, които се провеждат в различни държави по света. България ще се включи в международно видео, документиращо празника и показващо как светът отбелязва 40 години от издаването на книгата, превърнала се в световен културен феномен.

Авторката и нейният безсмъртен роман

„Разказът на прислужницата“ е най-знаковото произведение в творчеството на Маргарет Атууд и се утвърждава като символ на дистопия, която предупреждава за опасностите от тоталитаризма и загубата на лични свободи. Историята проследява живота на Прислужницата – жена, принудена да живее в свят, където правото на избор е отнето, а тялото ѝ и думите ѝ са под строг контрол. Романът е преведен на над 40 езика, а през 2017 г. е адаптиран в супер успешен едноименен сериал, носител на 8 награди „Еми“ и 3 статуетки „Златен глобус“.

Канадската писателка Маргарет Атууд, родена през 1939 г., е известна с богатото си творчество от над 50 книги, в които изследва теми като женската идентичност, властта и социалните промени. Тя е носителка на две награди „Букър“ – за романа „Слепият убиец“ (2000 г.) и за „Заветите“ (2019 г.), продължението на „Разказът на прислужницата“. Това са сред най-престижните отличия в световната литература и поставят Атууд в елитния кръг от писатели, удостоени с наградата два пъти. Канадката е отличена и с множество други международни награди, сред които „Артър Кларк“, „Франц Кафка“, „Награда за мир на немските книгоразпространители“ и „ПЕН“ за цялостно творчество. Атууд пише най-известния си роман по време на престоя си в Западен Берлин, вдъхновена от атмосферата и политическата обстановка в града по време на Студената война.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com