„Ще видиш ти, като родиш! 2“ - още повече смях и родителски откровения от Неда Малчева

„Ще видиш ти, като родиш! 2“ - дългоочакваното продължение на култовата книга на Неда Малчева, която се превърна в истински феномен сред бъдещите и настоящи родители, вече е на книжния пазар.

След успешната първа част, в която Неда с неподражаемо чувство за хумор и свежи илюстрации разказа за бременността и първите месеци от майчинството, сега идва още повече от онова, което читателите обичат - важни теми, смях, успокоение, практични наблюдения и преживявания, поднесени като откровен разговор с приятелка, без спестяване на истината, с подкрепа и без осъждане.

Преплитайки с впечатляваща лекота характеристики на практичен наръчник, личен дневник и забавен комикс, „Ще видиш ти, като родиш! 2“ започва оттам, където свършва предходната книга, и проследява следващите етапи от живота след раждането - от детската градина и тантрумите до семейните почивки и ежедневните „изненади“, които правят родителството толкова непредвидимо… и толкова забавно.

Стъпвайки на личния си опит като майка на три деца и на ежедневното общуване с (бъдещи) родители в своите социални профили, авторката и художник Неда Малчева отново ни кара да се чувстваме разпознати, приети и успокоени и с неподправеност, чувство за хумор и самоирония ни подготвя за всички онези моменти, за които всички сме си казвали „няма как да се случи на мен“... докато… не ни се случи.

Както самата Неда казва за книгата: „Обичам децата, обичам живота си с тях, както и се опитвам да обичам себе си. По тази причина не се опитвам да се залъгвам с розови илюзии, а приемам за ОК всички тежки, трудни и разхвърляни моменти на майчинството. Защото ги има, съществуват и или ги приемаш и ревеш, а после се смееш, или ги криеш в себе и после изчаткваш. Затова и втората част на „Ще видиш ти, като родиш!“ пак е същата - кратка, честна и разхвърляна. Ако не обичате сарказъм и самоирония, не се мъчете.“

Книгата е с цветни илюстрации и е идеалното четиво както за бъдещи майки, така и за всички, които искат да погледнат родителството от забавната, но истинска страна.

А за да отпразнува излизането на „Ще видиш ти, като родиш! 2“, издателство „Софтпрес“ организират премиера, която ще се проведе на 19 март от 19:00 часа в City Stage.

На сцената ще бъдат самата Неда Малчева - автор и илюстратор на книгата, и Димитър Риков, главен редактор на „Софтпрес“, които ще поговорят за творческия процес, родителството и за това какво означава да превърнеш личните преживявания в хумористична, но все пак дълбока и ценна книга.

Събитието обещава да бъде повече от обикновена премиера - очаква ви stand up атмосфера, откровени спомени, смях и моменти, в които книгата ще оживее пред очите ви.

„Ще видиш ти, като родиш 2“ вече е налична както в книжарниците в цялата страна, така и онлайн с 10% отстъпка на www.soft-press.com.

