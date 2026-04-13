Георги Господинов го направи! Невиждан за България успех

Романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов спечели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга, съобщиха българските издатели на книгата „Жанет 45“.

„Щастливи сме да споделим, че романът „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов печели Наградата на испанската критика за най-добра чуждестранна книга. Това е юбилейното 70-о издание на една от най-важните испански награди за литература. Тя е единствената, която се присъжда за произведения на четирите официални езика на Испания от жури, съставено от 21 независими литературни критици“, пишат от издателството.

За първи път българска книга получава това отличие, с което българският писател се нарежда сред предишните носители като Светлана Алексиевич, Олга Токарчук, Ани Ерно, Хан Канг, Карл Уве Кнаусгор и Мирча Картареску, допълват от „Жанет 45“.

Поредното голямо признание за Георги Господинов идва, месец след като „Градинарят и смъртта“ спечели наградата на независимите книжарници за книга на годината в Испания.

До дни се очаква девето издание на романа в Испания.

