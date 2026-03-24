Отвъд диагнозата - животът на един социопат

Издателство „Софтпрес“ представя на българските читатели книгата „Социопат“ от д-р Патрик Гагни – смел, откровен и дълбоко провокативен разказ, който разбива утвърдените митове за едно от най-неразбраните състояния в психичното здраве.

В тези силно лични мемоари авторката ни допуска до своя вътрешен свят – свят, в който емоциите не се преживяват по познатия начин, а усещането за различност започва още в детството. Още като дете тя осъзнава, че не реагира като останалите – не изпитва страх, вина или привързаност така, както се очаква, и това я поставя в постоянен опит да разбере себе си и мястото си сред другите.

„Социопат“ проследява този дълъг и често болезнен път – от обърканото момиче, което си задава въпроса „Какво ми има?“, през годините на търсене, бунт и самонаблюдение, до момента, в който тя не само намира отговори, но и превръща личната си история в мисия. Днес д-р Гагни е психотерапевт, който работи именно с хора, определяни като „трудни“ – хора, които твърде често са заклеймявани, без да бъдат разбрани.

Книгата поставя под съмнение популярните представи за социопатите като безчувствени и опасни личности и предлага една далеч по-нюансирана и човешка перспектива. Тя показва, че зад диагнозата стои човек, способен да изгражда връзки, да обича и да бъде част от обществото – макар и по различен начин. Вместо да търси оправдание, авторката настоява за нещо много по-важно: разбиране, внимание и разговор.

С директен стил и без излишна сантименталност, „Социопат“ е книга, която предизвиква, разклаща и остава дълго след последната страница. Това е история за различността, но и за усилието да бъдеш по-добра версия на себе си – въпреки всичко.

„Аз съм ревностна майка и съпруга. Аз съм отдаден терапевт. Аз съм невероятно очарователна и популярна… Но познайте какво? Аз лъжа. Крада. Не изпитвам угризения и чувство за вина. На света няма почти нищо, което да не съм способна да направя. Казвам се Патрик Гагни и съм социопат.“

Вече може да закупите книгата както в книжарниците в цялата страна, така и онлайн с 10% намаление на www.soft-press.com.

