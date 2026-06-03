Rusita ще даде началото на вечерта на Chris Isaak в България

Българската публика ще чуе за първи път на живо Chris Isaak и емблематичния му хит Wicked Game на 22 юни на Vidas Art Arena. Преди легендарният американски музикант да излезе на сцената обаче, вечерта ще бъде открита от българската изпълнителка и автор на песни Rusita и нейната банда. Последни бройки билети за събитието може да откриете в мрежата на Ticket Station.

Със своя характерен стил, в който се преплитат блус, фънк, соул и R’n’B, превърнати в алтернативно поп-рок звучене, Rusita ще даде силно и емоционално начало на концерта. Заедно с музикантите Владислав Зидаров (барабани), Драгомир Милев (китара), Любо Иванов (пиано) и Пламен Борисов (бас китара), тя ще представи своята авторска музика със силни лични и социални послания.

Освен нейните емоционални акустични изпълнения на живо, Rusita е позната на публиката и като актриса, певица и звукорежисьор. Кариерата ѝ започва през 2023 г. като подгряващ артист на български групи като D2 и The Legends, а година по-късно е поканена за позицията нов вокалист на българската ню уейв група Revu. През 2025 г. създава собствената си банда, която ще чуем и на живо на 22 юни – идея, която идва по предложение на барабаниста Владислав Зидаров, познат от формации като Poduene Blues Band и Wickeda.

От дебюта си през юни 2025 г. Rusita и бандата ѝ са активна част от клубната сцена, фестивали и различни културни събития, като постепенно изграждат своята публика с автентичното си присъствие, смели аранжименти и силна сценична енергия. На 22 юни те ще открият вечерта за Chris Isaak – артист, който четири дни преди да навърши 70 години ще изпълни на живо пред българска сцена някои от най-обичаните си песни, сред които Wicked Game, Blue Hotel, Baby Did a Bad Thing и Lie To Me. Chris Isaak има над 40-годишна кариера, 13 студийни албума и милиони фенове по света. С характерното си рокабили звучене, чувствителни текстове и впечатляващо сценично присъствие, той остава една от най-разпознаваемите фигури в американската музика.

На 22 юни Vidas Art Arena ще събере две различни, но силно емоционални музикални вселени – чувствения рокендрол на Chris Isaak и съвременния вълнуващ алтернативен звук на Rusita. Оставащи билети за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени от 51 евро. Актуални новини за събитието следете във Facebook тук.

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