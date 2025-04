Решено. Iron Maiden обяви заместника на Нико

Легендарната хеви метъл група Iron Maiden обяви, че вече ще прави турнетата си с нов барабанист, съобщават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

След 42 години в групата барабанистът Нико Макбрейн обяви, че се оттегля от турнетата, но ще остане "твърда част от семейството".

Саймън Доусън ще застане на барабаните по време на световното турне на групата The Run For Your Lives, което започва в Будапеща през май догодина. Доусън е добре познат на световната армия от фенове на Iron Maiden. Повече от десетилетие той свири с другата група на Харис, наречена British Lion.

В публикация във Фейсбук групата съобщи: "Iron Maiden с удоволствие съобщава, че зад ударните за 2025 г. ще застане име, познато на много от нашите фенове - Саймън Доусън, бивш сесиен барабанист и партньор на Стив в ритъм секцията през последните 12 години с British Lion. Роден в Съфолк, Англия, Саймън за първи път си партнира със Стив Харис през 2012 г."

