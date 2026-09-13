Бомба: Шотландия, Уелс и Северна Ирландия натискат за референдуми
Безпрецедентната среща идва ден след като Доналд Тръмп заяви, че обединена Ирландия „така или иначе ще се случи“
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Безпрецедентната среща идва ден след като Доналд Тръмп заяви, че обединена Ирландия „така или иначе ще се случи“
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