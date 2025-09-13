Кейт Мидълтън изненада феновете с нещо неочаквано

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън показа как оформя косата си на кок и изненада феновете.

"Дейли Мейл" обърна внимание на коментари в X (бивш Twitter) .

Мидълтън посетила текстилна фабрика, където ѝ предложили да се пробва в ситопечата. Тя свалила якето си, останала по панталон и черна тениска. След това облякла престилка и събрала свободните си кичури на кок, без да използва огледало или ластик.

Феновете се възхищаваха на способността на съпругата на принца на Уелс да оформя косата си без усилие. „Възможно е, но никога не се получава толкова перфектно. Тя е магьосница“, „Принцесата на Уелс просто без усилие оформи косата си пред световните камери. Нито един кичур не се отмести от мястото си“, „Трябва ни урок как да си правим косата без ластик или щипка за коса!“ „Това е впечатляващо“, казаха те.

