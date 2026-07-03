Бизнесът ликува! Идва краят на скъпите и бавни преводи към Турция  

Турция изпрати писмо до Европейския съвет за плащания, в което изразява интерес да се присъедини към Единната европлатежна зона (SEPA).

Това стана ясно от изявления след високопоставения икономически диалог между ЕС и Турция.

"Турция официално е изпратила писмо за намерение до Европейския съвет по плащания, в което изразява интерес да се присъедини към Единната евро зона за плащания.

Страните се съгласиха, че потенциалното участие на Турция в SEPA ще позволи по-бързи, по-безопасни и по-икономични трансгранични плащания, улеснявайки търговията и инвестициите между Турция и ЕС", се казва в документа, приет в Истанбул в четвъртък.

Форумът беше съпредседателстван от члена на ЕК по икономика Валдис Домбровскис и министъра на финансите и финансите на Турция Мехмет Шимшек. На срещата присъстваха представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Банката за развитие на Съвета на Европа.

"В среда на нарастваща геополитическа фрагментация, значителни рискове за икономическите перспективи, надеждните и взаимно изгодни партньорства са по-важни от всякога. Турция е кандидат и ключов партньор на ЕС", заявиха страните в съвместно изявление.

В същото време документът подчертава, че "отношенията между ЕС и Турция трябва да продължат да се основават на ценности като уважение към върховенството на закона, основни човешки права, демокрация и свобода на медиите."

"Това е особено актуално в един все по-поляризиран свят за развитието на взаимноизгодни икономически отношения, поддържането на икономическото доверие и укрепването на бизнес средата", заяви Европейската комисия в изявление, публикувано на своя уебсайт.

Европейският съвет по плащания е международна неправителствена организация, която координира европейската банкова индустрия в областта на електронните плащания. Основната ѝ задача е да създава, развива и хармонизира стандартите на Единната евро платежна зона.

Единната евро платежна зона е банково пространство, което има обединени международни преводи в евро, така че те да са толкова прости, бързи и евтини, колкото в рамките на една и съща страна. SEPA обединява 41 държави, включително всички членки на ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com