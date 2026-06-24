Турски пехливани се бият в Одрин, омазани в 2 тона зехтин

Общинските власти в пограничния турски град Одрин осигуриха и доставиха два тона висококачествено маслиново масло за провеждането на предстоящия традиционен фестивал на мазните борби „Къркпънар“, предава БТА. Юбилейното шестстотин шестдесет и пето издание на грандиозното спортно събитие ще се състои в началото на юли, като подготовката на инфраструктурата вече навлиза в своята финална фаза. Течният консуматив, който е най-важният и разпознаваем елемент на вековното състезание, е закупен от един от най-големи производители в страната и вече е депониран на сигурно място в общинските складове. Организаторите отчитат огромен предварителен интерес към проявата, която ежегодно събира десетки хиляди фенове на тежките атлети и спортния туризъм от целия балкански регион.

Служители обновяват трибуните и обезпаразитяват тревния килим на „Сарайичи“

Активните строителни и благоустройствени дейности на емблематичната градска арена „Сарайичи“ продължават с пълна сила под надзора на местната администрация. Общински екипи извършват мащабни ремонти на зрителните трибуни, за да гарантират сигурността на многобройната публика, която ще изпълни сектора по време на тридневните битки. Едновременно с това специализирани звена извършват щателно почистване от бурени и плевели, както и цялостно обезпаразитяване на тревното игрище, върху което пехливаните ще премерят сили. Всички козметични подобрения по терена имат за цел да осигурят перфектни условия за борците и да предотвратят евентуални контузии по време на динамичните схватки под открито небе.

Вековният ритуал е признат за световно културно наследство от ЮНЕСКО

Традиционният фестивал на пехливанските борби в Одрин има дълбоки исторически корени и заема изключително важно място в културния календар на Югоизточна Европа. Спецификата на надпреварата, при която тежкоатлетите се състезават напълно облени с маслиново масло, прави турнира уникален в световен мащаб и му спечели място в списъка на ЮНЕСКО за световно нематериално културно-историческо наследство. Традицията се предава от поколение на поколение в продължение на векове, като титлата „башпехливан“ остава едно от най-престижните спортни отличия в Турция. Победителите получават легендарния златен пояс, а градът домакин се превръща в кулинарна и културна столица по време на финалните борби.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com