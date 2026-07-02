Ердоган с нова роля на срещата на върха на НАТО

Образът на Ердоган - силен лидер, уважаван от Тръмп, го прави изключително успешен в качеството си на домакин на срещата на върха на НАТО и му дава нова, много по-силна роля във военния блок НАТО.

Европа, на фона на влошаващите се отношения със САЩ, започва да осъзнава колко полезна може да бъде Турция. Очаква се турският президент Реджеп Тайип Ердоган да демонстрира на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара колко важна е страната му за алианса, пише в анализ Bloomberg.

Срещата на върха на НАТО ще се проведе на 7-8 юли.

Според агенцията, преди две години Ердоган е бил като бяла врана във военния блок, противопоставяйки се на членството на Швеция. Сега обаче много дипломати са категорични - образът на силен лидер, уважаван от американския президент Доналд Тръмп, потенциално му дава възможност да насочи срещата на върха на НАТО в правилната посока, докато повечето европейски лидери са в конфликт с ръководителя на Белия дом.

Освен това Турция се превърна в основен доставчик на военна техника за Европа, която е притисната от конфликта в Украйна и натиска от страна на Тръмп.

Когато на 24 юни Тръмп посрещна генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Белия дом, заяви, че се е съгласил да отиде на срещата на върха единствено от уважение към турския лидер, който нарече "много добър приятел", припомня агенцията.

Също така, НАТО се готви да обяви редица големи отбранителни сделки в Анкара, твърдят военни експерти. Според тях Рюте е призовал да се отложи обявяването на всякакви сделки преди срещата на върха в Анкара.

На фона на намаляване на подкрепата от Вашингтон, основният за НАТО днес обаче не е дали европейците ще харчат повече за отбрана, а дали ще успеят да увеличат индустриалния потенциал и отбранителните способности.

В тази ситуация Турция вижда ролята си в запълването на вакуум, формиран в отношенията между Европа и САЩ, като също така се стреми да сключи нови споразумения за отбрана, отбелязва Bloomberg.

Агенцията припомня, че през май Анкара предложи проект за газопровод на стойност 1,2 млрд. долара за доставка на гориво на съюзниците от НАТО на Източния фланг.

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