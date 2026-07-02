Страх скова танковия гигант. Удря спирачки за милиарди

Френско-германският производител на бронирана техника Ка Ен Де Ес (KNDS) официално обяви, че отлага дълго подготвяното си първично публично предлагане (IPO) на акции. Процедурата, която се очакваше да бъде едно от най-значимите събития в европейската отбранителна индустрия с пазарна оценка между 15 и 18 милиарда евро, е замразена за неопределено време. Ръководството на корпорацията взе решението в търсене на по-благоприятни условия заради внезапно избухналата нестабилност в целия сектор. Анализаторите коментират, че действията са спирачка за милиарди евро, провокирана от страха на инвеститорите.

Сривът на конкурента, който уплаши пазара

Основният катализатор за краха на борсовите планове се оказа грандиозен трус при един от основните конкуренти на пазара. Германският оръжеен концерн „Райнметал“ претърпя брутален срив от близо 20 на сто в цената на акциите си само за един ден. Паниката там беше предизвикана от решението на правителството в Берлин неочаквано да прекрати мащабен многомилиарден проект за строителство на шест нови фрегати F126. Този ход охлади моментално ентусиазма на големите инвеститори и ги направи изключително предпазливи към оценката на всякакви нови военни активи на борсата.

Какво щеше да представлява сделката

Планираната мащабна операция предвиждаше акциите на танковия гигант да се листват едновременно на фондовите борси в Париж и Франкфурт на Майн. Според предварителните споразумения Франция и Германия трябваше да запазят по 40 процента равен дял от капитала на групата, а останалите 20 на сто да бъдат разпродадени свободно на публичния пазар. Въпреки че германското икономическо министерство и френските партньори уверяват, че отлагането не променя общата им воля за изграждане на общ отбранителен капацитет, операцията е стопирана на самия финал.

Консорциумът KNDS, създаден през 2015 година чрез сливането на германската KMW и френската Nexter, остава ключов играч на пазара. Именно те стоят зад производството на легендарните тежки танкове „Леопард 2“ и „Льоклер“, както и на самоходните артилерийски системи „Цезар“, които в момента се използват активно на фронта в Украйна. Опитът им да излязат на борсата през юли обаче се провали, а преговорите между държавите и частните акционери ще продължат при закрити врата, докато пазарите се успокоят.



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