Всичко по темата Военна индустрия

Страх скова танковия гигант. Удря спирачки за милиарди
Пазарът се разтресе от неочаквания срив
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Пазарът се разтресе от неочаквания срив
Камионите пътуват към Бургас
Министър Атанас Запрянов със специални обяснения
Личен състав и военна техника продължават да бъдат транспортирани през територията на България....
България е огромен производител на боеприпаси спрямо съотношението на населението и икономиката