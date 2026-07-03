Анкара става сцена за ново НАТО. Алиансът влиза в етап 3.0

Турският външен министър Хакан Фидан обяви, че срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли 2026 г. ще бъде историческа. По думите му там ще бъде приета стратегията „НАТО 3.0“, която ще отбележи нов етап за Алианса.

Фидан заяви пред „Си Ен Ен Тюрк“, че системата за споделяне на отговорностите, действаща от Втората световна война до днес, вече не е същата. Според него самият факт, че лидерите се събират в момент на толкова много глобални напрежения, е голямата новина.

Анкара влиза в центъра на Алианса

„Ако трябва да говорим на технически език, Анкара ще бъде мястото, където ще бъде приета стратегията „НАТО 3.0“, заяви Фидан. Той описа досегашното развитие на Алианса като три етапа - периода на Студената война, времето след нея и новата фаза, която започва сега.

Турският министър подчерта, че срещата не е просто протоколно събитие. По думите му НАТО се опитва да намери обща линия в свят, в който САЩ предефинират ролята си, Европа се чувства под заплаха, Русия воюва срещу Украйна, Китай вече е неудържима суперсила, а изкуственият интелект и технологиите променят глобалната матрица.

Тръмп, Ердоган и тежестта на домакинството

Фидан посочи като особено важен фактът, че американският президент Доналд Тръмп ще пристигне в турската столица. Той припомни, че според самия Тръмп, ако Турция и президентът Реджеп Тайип Ердоган не бяха домакини, участието му в срещата не би било сигурно.

Турският външен министър изтъкна лидерския опит на Ердоган и ролята на Турция за регионалната сигурност. Според него не е случайност, че Анкара се оказва в центъра на процес, който ще зададе новата посока на НАТО.

Различни интереси в една зала

Фидан очерта няколко групи в Алианса - САЩ, държавите от НАТО, които са и членки на Европейския съюз, и останалите страни, сред които Турция и Великобритания. По думите му всяка от тях има различни очаквания, икономически интереси и стратегически приоритети.

„Различни държави, които са в различен етап на икономически подем, в момента са в процес на предефиниране на взаимоотношенията си“, каза той. Според Фидан най-важното е, че въпреки споровете лидерите трябва да излязат пред обществото с обща позиция.

Отбранителната индустрия влиза на първа линия

Един от новите моменти в програмата ще бъде форумът за отбранителната индустрия. Фидан подчерта, че за първи път подобен формат става част от официална среща на върха на НАТО.

Според него това отваря огромно поле за сътрудничество, но и за конкуренция. Турция очаква нови възможности в този сектор, но Фидан предупреди, че едновременно трябва да се управляват и съвместната работа, и съперничеството.

Украйна, Газа и F-35 остават ключови теми

Фидан коментира и предстоящата среща между Ердоган и Тръмп. Той посочи като общи позиции желанието на Анкара и Вашингтон за край на войната в Украйна, стабилност в Ирак и съвместна работа по плана за мир в Газа.

По темата за F-35 турският министър заяви, че и Ердоган, и Тръмп имат политическа воля за премахване на забраната за продажба на самолети на Турция. Той уточни обаче, че връщането на Анкара в програмата трябва да бъде решено от консорциума производител, в който участват и други държави.

Среща, която ще покаже кой държи посоката

Срещата в Анкара се очертава като тест за това дали НАТО може да говори с един глас в момент, когато интересите вътре в Алианса се разминават все по-видимо. За Турция това е шанс да покаже, че не е периферен участник, а държава, която иска да управлява част от новия ред. Големият въпрос е дали „НАТО 3.0“ ще остане само силна формула, или ще даде реални решения за войната, сигурността и новото разпределение на силите.

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