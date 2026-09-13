Голяма опасност за Франция. Предупреждение от шефа на ТOTAL
Европа влиза в период на енергиен недостиг, за Париж ще е критично
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Европа влиза в период на енергиен недостиг, за Париж ще е критично
Сделката осигурява на EPH дял от 4,1% в акционерния капитал на френската група
Енергийният министър на Катар обяви днес, че са избрали втори чуждестранен партньор
Шофьорът на снегорин на летище в Москва заяви, че се е "изгубил" преди сблъсъка с частен самолет, при която загина директорът на "Тотал" Кристоф дьо М...
"Тотал" обяви новото ръководство, което ще замени Кристоф дьо Маржьори, изпълнителният председател на компанията, който загина при самолетна катастроф...
Главният изпълнителен директор на френския петролен гигант Total, Кристоф дьо Маржери, е загинал по време на самолетен инцидент на летище Внуково в Мо...
Варна. Най-голямата френска инвестиция в България, на стойност около 250 милиона евро, ще е във Варна. Това съобщи посланикът на Република Франция у...