Всичко за Апоел

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Последни новини Спорт
Живко се разбра с кипърците

Живко се разбра с кипърците

Живко Миланов премина в кипърския АПОЕЛ. От десетина дни футболистът на "Левски" преговаря с кипърците и двете страни са се разбрали. Той трябваше да...

29 декември | 19:13
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"Молотов" в немски хотел

"Молотов" в немски хотел

Франкфурт. Полицията в германския град Франкфурт предотврати кървава баня преди снощния мач Лига Европа между "Айнтрахт" и АПОЕЛ Никозия. Група от ок...

12 декември | 20:45
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