Апоел Тел Авив разгроми Баскония в София
Израелците записаха впечатляваща победа със 114:89 в Евролига и отново излязоха начело в класирането
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Израелците записаха впечатляваща победа със 114:89 в Евролига и отново излязоха начело в класирането
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Живко Миланов премина в кипърския АПОЕЛ. От десетина дни футболистът на "Левски" преговаря с кипърците и двете страни са се разбрали. Той трябваше да...
Тежки разговори имаше Живко Миланов с АПОЕЛ. Десният бек на "Левски" близо 3 дни се пазареше с кипърския отбор на място, но двете страни така и не си...
Казахстанският "Астана", воден от бившия треньор на "Левски" Мъри Стоилов постигна изключително важда победа с 1:0 срещу кипърския "Апоел" (Никозия) в...
"Апоел" (Никозия) и "Динамо" (Загреб) се класираха за последния кръг от квалификациите за Шампионска лига. "Апоел" за малко да отпадне, след като загу...
Франкфурт. Полицията в германския град Франкфурт предотврати кървава баня преди снощния мач Лига Европа между "Айнтрахт" и АПОЕЛ Никозия. Група от ок...
София. Баскетболните шампиони от „Лукойл Академик" постигнаха втора поредна победа в група „Е" на турнира Еврокъп. Тимът от Правец победи като домакин...