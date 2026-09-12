Обрати и важни победи в 17-ия кръг на Евролигата по баскетбол
Панатинайкос и Реал Мадрид с ключови успехи, Фенербахче спечели в Милано
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Панатинайкос и Реал Мадрид с ключови успехи, Фенербахче спечели в Милано
ЦСКА Москва спечели седмата си титла в баскетболната Евролига, побеждавайки в Берлин в изключително драматичен мач Фенербахче със 101-96 след продълже...
Отборите на „Фенербахче" и ЦСКА (Москва) ще играят утре на финала в Евролигата по баскетбол за мъже в Берлин. В изключително драматичен втори полуфин...