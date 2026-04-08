Шоуто на Везенков - Олимпиакос не остави шанс на Реал Мадрид

Олимпиакос победи Реал Мадрид със 102:88 в Двореца на мира и приятелството в Пирея в мач от 36-ия кръг на Евролигата. Българският национал от гръцкия гранд Александър Везенков отново бе на висота и завърши с 26 точки, 9 борби, 2 откраднати топки и 1 асистенция за 26 минути игра.

Олимпиакос вече е трудно достижим на върха с баланс 24-12. Тимът от Пирея наложи контрол още от първата четвърт и постепенно увеличаваше преднината си, като не остави шанс на испанския гранд да се върне в двубоя.

Гръцкият тим демонстрира изключителна ефективност в нападение и стабилна защита, което се оказа решаващо срещу един от фаворитите в турнира. Победата идва в ключов момент от сезона и затвърждава амбициите на Олимпиакос за силно представяне в плейофите.

Друг български национал - Коди Милър-Макинтайър отбеляза 16 точки и даде 14 асистенции при победата на Цървена звезда със 94:81 над Париж.

