Черен ден. Съседите загубиха футболна легенда

Мирча Луческу, най-титулуваното име в историята на румънския футбол, почина на 80-годишна възраст.

„Университетската болница за спешна помощ в Букурещ съобщава, че днес, вторник, 7 април 2026 г., около 20:30 ч., беше обявена смъртта на г-н МИРЧА ЛУЧЕСКУ.

Г-н Мирча Луческу беше един от най-титулуваните румънски футболисти и треньори, първият, който класира националния отбор на Румъния на Европейско първенство през 1984 г. Цели поколения румънци израснаха с неговия образ в сърцата си като национален символ. Бог да го прости!“, се казва в съобщението, изпратено от болничното заведение, предава "Спортал".

Здравословните проблеми на 80-годишния наставник се задълбочиха сериозно през последните няколко седмици. Влошаването настъпи на фона на вече съществуващи сърдечни заболявания, които са изисквали постоянно медицинско наблюдение.



Всичко в сетния път на Луческу започна с повтарящи се епизоди на аритмия. Тези нарушения на сърдечния ритъм са се обостряли прогресивно, което е наложило многократни лекарски интервенции. Вследствие на тези сериозни усложнения, медицинският екип е взел решение за поставяне на вътрешен сърдечен дефибрилатор. Първоначално тази интервенция вдъхна надежди за стабилизиране на състоянието на футболната легенда.



Въпреки усилията на лекарите ситуацията се е влошила изключително бързо. Драмата достигна своята кулминация в края на миналата седмица, когато Мирча Луческу е получил остър миокарден инфаркт.

