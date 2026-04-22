Рекорд за Милър-Макинтайър, но Цървена звезда отпадна от Евролигата

Националът на България Коди Милър-Макинтайър записа историческо постижение в Евролигата, но неговият тим Цървена звезда отпадна от надпреварата след загуба със 72:80 като гост на Барселона в плей-ин турнира. Въпреки поражението гардът влезе в историята като играчът с най-много асистенции в един сезон. Срещата се оказа решаваща както за съдбата на отбора, така и за индивидуалния рекорд на българина. Барселона продължава напред, докато сезонът за Звезда приключи.

Милър-Макинтайър започна двубоя с 286 асистенции, колкото имаше и Ник Калатес. Само няколко минути след началото той подобри постижението и излезе еднолично начело. В края на мача българинът добави още три асистенции и завърши сезона с общо 289, поставяйки нов рекорд в историята на Евролигата.

Освен това той реализира 19 точки и записа 2 борби за 30 минути на паркета, но допусна и 6 грешки. Въпреки силното му представяне Цървена звезда не успя да се противопостави на домакините в решаващите моменти.

За Барселона най-резултатни бяха Уил Клайбърн и Кевин Пънтър с по 22 точки. Клайбърн направи впечатляващо начало, като отбеляза 18 точки още в първата четвърт, включително 6 тройки - постижение, което подобри клубния рекорд за най-много точки и успешни стрелби от далечно разстояние в откриващ период.

С победата испанският тим си осигури шанс да продължи към плейофите, като на 24 април ще гостува на Монако. Победителят от този сблъсък ще се изправи срещу Олимпиакос на Александър Везенков в четвъртфиналите.

В другия мач от плей-ин турнира Панатинайкос победи Монако с 87:79 и си гарантира място на четвъртфиналите, където ще срещне Валенсия. Ти Джей Шортс беше лидер за гръцкия тим с 21 точки, докато Майк Джеймс отбеляза 25 точки за Монако, но усилията му не бяха достатъчни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com