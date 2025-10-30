17 точки на Везенков не можаха да спасят Олимпиакос от загуба

Александър Везенков отново показа класата си в Евролигата, макар тимът му Олимпиакос да допусна поражение у дома от Монако с 87:92. Българският национал бе сред най-добрите на терена с 17 точки и шест борби, но гостите от Княжеството демонстрираха по-точна стрелба и взеха ценна победа в Пирея.

Точна стрелба и грешки, които решиха мача

В „Двореца на мира и приятелството“ в Пирея Монако показа отлична стрелба от тройката – 10 успешни опита от 24, срещу едва 4 от 22 за домакините. Превъзходството на гостите отдалеч и грешките на Олимпиакос се оказаха решаващи в края на мача. До почивката двата отбора вървяха кош за кош, а шампионът на Гърция водеше минимално с 38:37 след първите 20 минути.

През второто полувреме обаче Монако, който бе финалист в Евролигата през миналия сезон, намери ритъма си. Воден от звездите Майк Джеймс и Алфа Диало, тимът започна да трупа преднина, която достигна двуцифрен размер при 64:54 и се задържа до 84:74. Олимпиакос, воден от треньора Василис Спанулис, опита финален щурм и дори имаше шанс за изравняване, но при оставащи 20 секунди Тайсън Уорд пропусна открита стрелба от тройката.

Звезди и статистика

Най-резултатен за победителите бе Алфа Диало с 27 точки, а Майк Джеймс добави 23 точки и 10 асистенции. Ели Окобо завърши с 10 точки. За Олимпиакос Тайлър Дорси реализира 23 точки, Никола Милутинов приключи с 14, а Александър Везенков добави стабилните 17 точки и шест борби, като отново бе сред лидерите на тима.

В класирането след седмия кръг Монако е на седмо място с четири победи и три загуби – същият актив има и Олимпиакос, който заема пета позиция. Едноличен лидер остава новакът в Евролигата – израелският Апоел Тел Авив, който по-рано тази вечер победи Партизан в София с 97:84.

