Салах съобщава голямата новина до дни

Яснота около новия клуб на Мохамед Салах може да има съвсем скоро, съобщава координаторът на египетския национален отбор Мухамед Мурад. Според него, крилото на Ливърпул скоро ще вземе решение за следващата си дестинация и ще го обяви публично.

"Много се пише по медиите относно интереса към Мо и това е нормално. Франция, Италия и други големи отбори са напълно възможни дестинации за него и това не трябва да ви изненадва. Слуховете са истина! Салах е играч от световна класа, логично е да има интерес към него", казва Мурад пред "FourFour Two", предава "Топ спорт".

"Който и отбор да избере, ние ще го подкрепяме. Дори от Саудитска Арабия има оферти.. В следващите няколко дни ще разберете. Той сам ще обяви", завърши Мухамед.

