Първи думи от Ливърпул след решението на Салах

Ливърпул потвърди за напускането на египетска си звезда Мохамед Салах в края на сезон 2025-26. Самият футболист първи обяви новината по-рано във вторник.

"Салах изрази желание да информира феновете възможно най-скоро, за да осигури прозрачност относно бъдещето си, от уважение и благодарност към тях", се казва в съобщението на 20-кратния шампион на Англия.

След като подписа от Рома през лятото на 2017 година, играчът с номер 11 се утвърди като един от най-великите в историята на Ливърпул, помагайки на клуба да спечели две титли във Висшата лига, Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на Европа, купата на Футболната асоциация, две купи на Лигата и трофея Къмюнити Шийлд.

Неговите 255 гола в 435 мача в момента го поставят на трето място в списъка с най-добри реализатори на клуба за всички времена. Той е печелил и "Златната обувка" на Висшата лига четири пъти.

Британският журналист Бен Джейкъбс твърди, че Мохамед Салах ще напусне "Анфийлд" като свободен агент през лятото, въпреки че има договор за още един сезон. Двете страни вероятно вече са постигнали съгласие за разтрогване на контракта по взаимно съгласие, пише gol.bg.

