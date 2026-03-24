Ето кой може да стане треньор на Тотнъм. Условието

Тотнъм и Роберто де Дзерби вече са провели разговори италианецът да поеме треньорския пост на "шпорите".

Наставникът обаче е поставил едно много важно условие на ръководството на клуба, а именно - той да се спаси от изпадане от Висшата лига.

Тотнъм е в сериозна опасност и след загубата с 0:3 от прекия си конкурент Нотингам се намира само на точка над зоната на изпадащите.

46-годишният Де Дзерби има опит в английския футбол. Той бе наставник на Брайтън в периода от 2022 г. до 2024 г., преди да поеме в посока Олимпик Марсилия.

Италианският треньор в момента не води френския тим, след като се разделиха по взаимно съгласие през януари.

Сега Тотнъм е воден от бившия треньор на Ювентус Игор Тудор.

Хърватинът все още няма победа с отбора, като в първите шест му мача във Висшата лига записа едно равенство и пет загуби.

