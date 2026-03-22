НАТО с ключов ход за Иран

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Алиансът проучва данни за евентуално наличие на ирански ракети, които биха могли да поразят европейски градове като Берлин, Рим и Париж.

"В момента не можем да потвърдим това, така че проучваме въпроса. Но ако това е вярно, то е още едно доказателство, че действията на президента Доналд Тръмп за премахване на балистичния и ядрения капацитет на Иран са от решаващо значение", каза Рюте в интервю за CBS News.

"Това, което знаем със сигурност, е, че те са много близо до това да имат този капацитет, независимо че все още оценяваме случая с британската база Диего Гарсия. Ако информацията е вярна, това означава, че вече разполагат с тези възможности. Ако не е - знаем, че са съвсем близо до това", допълни той.

Рюте подчерта, че европейските държави вече координират усилията си, за да гарантират сигурността в Ормузкия проток.

Миналия уикенд Доналд Тръмп заяви, че НАТО може да бъде изправено пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците на САЩ не помогнат за осигуряване на свободното преминаване през този ключов морски маршрут.

Рюте обясни, че САЩ не са могли да споделят предварително подробности за планираната операция срещу Иран поради съображения за сигурност.

"САЩ седмици наред планираха операцията "Епична ярост" и не можеха да информират съюзниците, защото това би застрашило ефекта от първата атака. Затова е логично европейските страни да се нуждаят от няколко седмици, за да се обединят", посочи той.

"Добрата новина е, че от четвъртък насам 22 държави – повечето от НАТО, както и Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия, Бахрейн и ОАЕ – се обединиха. Те работят по три ключови въпроса: от какво се нуждаем, кога ни е необходимо и къде трябва да бъде разположено", допълни Рюте, цитиран от БНР.

"Целта е да се отговори на призива на президента Тръмп и да се гарантира свободното корабоплаване през Ормузкия проток", завърши той.

