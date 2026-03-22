Гуардиола отново надделя! Ман Сити вдигна трофея

Манчестър Сити спечели Карабао Къп за девети път в своята история, след като победи Арсенал с 2:0 във финала на "Уембли". В герой за "гражданите" се превърна Нико О"Райли, който реализира и двете попадения.

Двубоят започна с натиск от страна на Арсенал, който можеше да поведе още в 7-ата минута, но Джеймс Трафорд направи впечатляващо тройно спасяване след удари на Кай Хаверц и Букайо Сака.

След това играта се изравни, като двата отбора водеха здрава битка в центъра на терена. Малко преди почивката Ерлинг Холанд също имаше шанс, но стреля над вратата.

След паузата Сити вдигна оборотите и стигна до успеха. В 60-ата минута Раян Шерки центрира, Кепа Арисабалага не се намеси убедително, а Нико О"Райли бе най-съобразителен и откри резултата.

Само четири минути по-късно Сити нанесе втори удар. Матеуш Нунеш намери отново О"Райли, който реализира за 2:0 и до голяма степен реши финала.

Арсенал опита да се върне в мача, но шансът не бе на тяхна страна. Рикардо Калафиори и Габриел Жезус уцелиха гредите, а Трафорд отново се намеси стабилно.

Така Манчестър Сити триумфира с трофея, а Пеп Гуардиола отново надделя над своя бивш помощник Микел Артета.

